Pisanki Workshop 2025

PostEagle

PostEagle March 14, 2025

March 14, 2025 Articles

Articles 0 Comments

ILLINOIS – Celebrate Easter with a hands-on experience in the art of Pisanki, traditional Polish egg decorating!

Join us on Saturday, April 12, 2025, from 10:00 a.m. to 12:00 p.m. at the Polish Museum of America for this engaging and creative workshop.

Led by expert instructor Christine Frankowicz-Burd, you’ll learn step-by-step techniques to craft your own beautifully decorated eggs using traditional tools and wax-resist methods.

Location: PRCUA Social Hall, First Floor, 984 N. Milwaukee Ave., Chicago, IL 60642

Cost: $25 (includes stylus and wax)

What to bring: 3-4 raw or pre-cooked eggs

Included in your registration: Free admission to the museum for the day, complimentary parking.

This workshop is open to ages 10 and up (children must be accompanied by an adult). Space is limited to 40 participants, so register soon to save your spot!

We’re thrilled to announce that this year’s Pisanki Workshop is co-sponsored by the generous support of the Edward T. & Ellen K. Dryer Charitable Foundation.

More information and the registration form are available here:

https://www.polishmuseumofamerica.org/eventer/pisanki-workshop-2025/#respond

Warsztaty Dekorowania Pisanek 2025

Z okazji Świąt Wielkanocnych, zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach, które pozwolą poznać sztukę dekorowania jajek!

Warsztaty odbędą się w sobotę, 12 kwietnia 2025 roku, w godzinach 10:00–12:00 w Muzeum Polskim w Ameryce.

Uczestnicy warsztatów, pod okiem doświadczonej instruktorki Christine Frankowicz-Burd, będą mogli nauczyć się krok po kroku technik zdobienia jajek przy użyciu tradycyjnych narzędzi oraz metody woskowej.

Lokalizacja: Sala ZPRKA, pierwsze piętro

Koszt: $25 (w cenie rysik i wosk)

Co przynieść: 3-4 surowe lub ugotowane jajka

W ramach rejestracji uczestnicy otrzymają:

Bezpłatny wstęp do muzeum w dniu warsztatów

Darmowy parking

Warsztaty są otwarte dla osób w wieku 10 lat i starszych (dzieciom musi towarzyszyć rodzic lub opiekun). Liczba miejsc jest ograniczona do 40 uczestników, dlatego warto zarejestrować się jak najszybciej, aby zagwarantować sobie miejsce!

Z radością informujemy, że tegoroczne warsztaty pisanek są współfinansowane przez Edward T. & Ellen K. Dryer Charitable Foundation.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny dostępny tutaj: https://www.polishmuseumofamerica.org/eventer/pisanki-workshop-2025/#respond