Kazimierz Braun Receives 2025 Golden Award from Helena Modjeska Art & Culture Club In Los Angeles

Post Eagle

Post Eagle October 13, 2025

October 13, 2025 Featured

Featured 0 Comments

10 September 2025, Los Angeles — In March 2025, the Board of the Helena Modjeska Art and Culture Club in Los Angeles awarded to Prof. Kazimierz Braun its most recently established Golden Award for lifetime achievement in theater and film. The award, presented for the second time in the Club’s history, was presented to Prof. Braun as an eminent playwright (author of 23 plays in Polish and English) and theater director. The Golden Award consists of a statuette and an honorary certificate. The award presentation took place in May 2025 via Zoom; the Award itself and the Diploma were sent by mail; and the interview with the winner featured actors Agata Pilitowska from the Polish Theatre in Toronto and Marek Probosz from Los Angeles. The conversation was moderated by Dr. Maja Trochimczyk, President of the Modjeska Art & Culture Club. https://youtu.be/d14jBTWyoNE

Nominated by President Maja Trochimczyk, Professor Braun was awarded the Golden Award for his outstanding theater work, including plays about Helena Modrzejewska (Modjeska, the patron of the Club). The award was established in 2024, when it was jointly received by Jacek Bromski and Jerzy Antczak – nominated by the Golden Award’s initiator, Vice President of the Modjeska Club, Katarzyna Śmiechowicz. Kazimierz Braun is a director, writer, and theater scholar. He has managed and directed theaters in Poland, as well as in America, Ireland, Canada, Germany, and other countries. He has taught at universities in Poland and the USA. He has published numerous books on the history and theory of theater. His writing also includes novels, short stories, plays, and poetry. His plays have been performed in Poland, Ireland, Canada, and the USA. He has won numerous awards, including the 2024 Literary Award of the Association of Polish Writers Abroad in London. (In photo Maja Trochimczyk and Jerzy Antczak)

The Golden Award was presented by Dr. Maja Trochimczyk, president of the Modrzejewska Club, with the participation of two actors who appeared in Braun’s plays. Agata Pilitowska with Maria Nowotarska perform for the Polish Theater of Toronto that has presented numerous plays in Los Angeles, including plays about Helena Modjeska (“Emigrant Queen”), Maria Skłodowska-Curie, Tamara de Łempicka, Hanna Ordonówna, and Pola Negri. Marek Probosz portrayed Cyprian Kamil Norwid in Braun’s play entitled “Norwid’s Return” and is currently working on the role of Ignacy Jan Paderewski for a solo play written especially for him. The ceremony also included the first presentation of the four-volume Collected Dramas in Polish and English, published by Moonrise Press (published by M. Trochimczyk).

Prof. Kazimierz Braun stated: “I am immensely grateful for this extremely valuable award, especially since I received it from the community that cherishes the memory of Helena Modrzejewska, at the request of President Maja Trochimczyk. Modrzejewska has always been a role model for me – in theatrical passion, diligent work, and impeccable patriotism. I studied her life and artistic achievements, wrote about her, and once, it even seemed to me that I met her in person and had a long conversation when I toured her home in the Modjeska Canyon in California… And now I feel as if Mrs. Helena herself has awarded me this prize. I thank you very warmly and sincerely!”

The President responded: “It is a great honor for our Helena Modjeska Club that such an outstanding and distinguished writer, director, and patriot, Prof. Kazimierz Braun, has agreed to accept our modest, albeit “Golden” Award. Prof. Braun’s plays are a true national treasure – they contain invaluable lessons in history and culture, instill pride in native traditions, spread knowledge about great Polish women and men, and teach respect for traditional moral virtues and character traits. He is a writer, poet, author of numerous scholarly treatises on the history of theater, and he teaches this history – passing on his erudition and wisdom to future generations.”

ABOUT THE CLUB’S AWARDS: Upon the initiative of its President, Dr. Maja Trochimczyk, in the autumn of 2010, the Modjeska Club first established the Helena Modjeska Prize for the Most Outstanding Polish Actor to honor its star actress – patron and recognize the talents of other eminent Polish actors. In October that year, this first Lifetime Achievement Award was presented to Jan Nowicki. In 2011 the recipients were Anna Dymna in Kraków, and Marian Dziędziel in Los Angeles. In 2012, Barbara Krafftówna was the winner, and in 2013, the Prize was presented to director Ryszard Bugajski – as an exception. After a hiatus from 2014 to 2017, the 2018 Prize went to the legendary Jadwiga Barańska, and in 2019, it was presented to two émigré actresses from the Polish Theatre in Toronto (Maria Nowotarska and Agata Pilitowska). In 2020, the award was presented virtually to Andrzej Seweryn, and in 2021, on the occasion of the Club’s 50th anniversary, the awards were presented in person to Beata Poźniak and virtually to Jan Englert. In September 2022, Jan Englert came to accept the award and perform in “Polish Flowers” with his wife, actress Beata Ścibakówna. The 2022 winners were Katarzyna Smiechowicz and Marek Probosz, who live in California and have performed in both countries. The 2023 Modjeska Prize was presented in Poland in 2024, and Janusz Gajos was the winner. The 2024 Prize was awarded to Danuta Stenka and Piotr Adamczyk.

Since the Modjeska Prize is intended exclusively for actresses and actors, the Board decided to establish a second award recognizing the lifetime achievements of filmmakers and theater professionals—directors, screenwriters, novelists, cinematographers, composers, and others. The new Golden Awards for 2024 were shared by film directors Jacek Bromski and Jerzy Antczak. The award will not be presented annually, but rather occasionally. Congratulations to the three winners!

ABOUT THE MODJESKA CLUB. Established in 1971 by actor-director-journalist Leonidas Dudarew-Ossetyński (1910-1989) with composers Stefan Pasternacki and Wacław Gaziński as well as Eleanora Domachowska, Helena Modjeska Art and Culture Club celebrated its 50th anniversary in 2021. The Club is a charitable, cultural and a-political organization, dedicated to the promotion of the Polish culture, as well as Polish arts and sciences in California. As a 501(c)(3) public benefit nonprofit, with the IRS Tax Determination number EIN 20-3491956, the Club sponsors important cultural events in Los Angeles and its environs; most of these events are open to the general public. Financed by membership dues and individual donations, the Club invites eminent guests from Poland and organizes meetings with artists, actors, film directors, scholars, journalists, musicians and government officials. It presents concerts, film screenings, performances and exhibitions. During the past five decades of its existence, the Modjeska Club has made a significant contribution to the enrichment of the ethnic mosaic of Southern California.

The presentation of the Gold Award to Professor Braun was Dr. Maja Trochimczyk’s final project as president of the Helena Modrzejewska Club. She concluded this volunteer work after 9.5 years of leading the Club through the turmoil of the pandemic and numerous changes in cultural policy in Poland and the US. Over the past three years, she has been assisted in this role by Beata Czajkowska as Secretary, Anna Sadowska as Treasurer, and Katarzyna Smiechowicz as Vice President. From June 1 to September 5, 2025, Jolanta Zych served as Interim President of the Club. During the General Meeting on 6 September 2025, the following six Club members were awarded the titles of Distinguished Members: Past President from 2013-28 Andrew Z. Dowen, former Treasurer for many terms until 2018 Donna Zuchowska, former Vice President from 2013-18, active members of the club who often provide a home for club meetings Helena and Stanley Kolodziey, and, last but not least, past president from 2010-12 and 2018-25, author/editor of two books about the Club’s history, Dr Maja Trochimczyk.

More information: modjeska.org | modrzejewska.org and on the blog ModjeskaClub.Blogspot.com.

Dr. Maja Trochimczyk, 818 384 8944, Maja@MoonrisePress.com

PROF. KAZIMIERZ BRAUN LAUREATEM ZŁOTEJ NAGRODY KLUBU KULTURY IM. HELENY MODRZEJEWSKIEJ W LOS ANGELES

10 września 2025, Los Angeles —— W marcu 2025 r. na podstawie nominacji od Prezesa Mai Trochimczyk, Zarząd Klubu Kultury im. Heleny Modrzejewskiej przyznał Panu Kazimierzowi Braunowi swoją najnowszą nagrodę Golden Award (Złota Nagroda) za całokształt osiągnięć w dziedzinie teatru, jako dramaturg i reżyser, autor 23 sztuk w j. polskim i angielskim. Nagroda, przyznana po raz drugi w historii Klubu (pierwszymi laureatami byli Panowie Jacek Bromski i Jerzy Antczak w marcu 2024 r.), to statuetka i honorowy dyplom. Prezentacji nagrody dokonano w formacie Zoom w maju 2025 r., samą Nagrodę i Dyplom wysłano pocztą, natomiast w rozmowie z laureatem wzięli udział aktorzy Agata Pilitowska z Polskiego Teatru w Toronto oraz Marek Probosz z Los Angeles a prowadziła ja dr Maja Trochimczyk, prezes Klubu. https://youtu.be/75e0aMXUEJg (wywiad po polsku).

Profesor Braun został laureatem Złotej Nagrody jako wybitny twórca teatru, m.in. sztuk o Helenie Modrzejewskiej i innych słynnych postaciach z polskiej historii. Nagrodę ustanowiono w 2024 r. z inicjatywy Wiceprezes Klubu aktorki Katarzyny Smiechowicz – wtedy otrzymali ją ex aequo Jacek Bromski i Jerzy Antczak. Kazimierz Braun jest reżyserem, pisarzem i teatrologiem. prowadził teatry i reżyserował w Polsce, a także w Ameryce, Irlandii, Kanadzie, Niemczech i innych krajach. Uczył na uniwersytetach w kraju i w USA. Wydał liczne książki z historii i teorii teatru. W jego dorobku pisarskim znajdują się również powieści, opowiadania, dramaty i poezje. Jego sztuki były wystawiane w Polsce, Irlandii Kanadzie i USA. Jest laureatem wielu nagród, w tym Nagrody Literackiej Związku Pisarzy Polskich Na Obczyźnie w Londynie.

Prezentacji Nagrody w formacie Zoom dokonała dr Maja Trochimczyk, prezes Klubu im. Modrzejewskiej, z udziałem dwojga aktorów występujących w sztukach Brauna. Oboje wystawili w Los Angeles wiele sztuk – Teatr Polski z Toronto (Agata Pilitowska i Maria Nowotarska) prezentowala dramaty o Helenie Modrzejewskiej, Marii Sklodowskiej-Curie, Tamarze Lempickiej, Ordonce, oraz Poli Negri. Z kolei Marek Probosz wcielił się w postać romantycznego wieszcza i patrioty Cypriana Kamila Norwida (nagroda na United Solo Festiwal w Nowym Jorku). Teraz Marek pracuje nad rola Ignacego Jana Paderewskiego w monodramie jaki Prof. Braun napisal dla niego. Podczas uroczystości i wywiadu odbyła się pierwsza prezentacja cztero-tomowego wydania Dramatow Zebranych Brauna w j. polskim i angielskim, wydanych przez Moonrise Press (wydawnictwo Mai Trochimczyk).

Prof. Kazimierz Braun stwierdzil: „Jestem ogromnie wdzięczy za tę niezmiernie cenną nagrodę, zwłaszcza, że otrzymałem ją od środowiska pielęgnującego pamięć po Helenie Modrzejewskiej, na wniosek Pan Prezes dr Maji Tochimczyk. Modrzejewska była dla mnie zawsze wzorem – pasji teatralnej, mrówczej pracowitości, nieskazitelnego patriotyzmu. Studiowałem jej życie i dokonania artystyczne, pisałem o niej, a raz nawet – wydawało mi się – że spotkałem się z nią osobiście i długo rozmawiałem, gdy zwiedzałem jej dom w miejscowości Modjeska Canyon w Kalifornii… A teraz odczuwam to tak, jakby sama Pani Helena przyznała mi tę nagrodę. Bardzo gorąco i serdecznie dziękuję!”

Pani Prezes odpowiedziała: “Jest ogromnym zaszczytem dla naszego Klubu im. Heleny Modrzejewskiej, ze tak znakomity i zasłużony pisarz, reżyser, patriota Prof. Kazimierz Braun zgodził się przyjąć naszą skromną, choć “Złota” Nagrodę. Sztuki Prof. Brauna to prawdziwy skarb narodowy – zawierają nieocenione lekcje historii i kultury, napajają widzów dumą z rodzimych tradycji, szerzą wiedzę o wielkich Polkach i Polakach, oraz uczą szacunku dla tradycyjnych cnót moralnych i zalet charakteru. Jest pisarzem, poeta, autorem wieu rozpraw naukowych z historii teatru, oraz uczy owej historii – przekazując następnym pokoleniom swą erudycję i mądrość”.

O NAGRODACH KLUBU: Z inicjatywy dr. Mai Trochimczyk, Klub najpierw ustanowił Nagrodę im. Heleny Modrzejewskiej dla Najwybitniejszego Aktora Polskiego, aby uhonorować swoją patronkę i docenić talenty polskich aktorów. W 2010 r. nagrodę za całokształt osiągnięć otrzymał Jan Nowicki, w 2011 r. Anna Dymna odebrała nagrodę w Krakowie a Marian Dziędziel w Los Angeles. W 2012 r. laureatką została Barbara Krafftówna a w 2013 roku Ryszard Bugajski. Po przerwie w latach 2014-2017 nagrodę za rok 2018 otrzymała Jadwiga Barańska, a w roku 2019 dwie emigracyjne aktorki Teatru Polskiego w Toronto (Maria Nowotarska i Agata Pilitowska). W roku 2020 nagrodę wręczono wirtualnie Andrzejowi Sewerynowi, a w roku 2021 z okazji 50. jubileuszu Klubu nagrody wręczono osobiście Beacie Poźniak oraz wirtualnie Janowi Englertowi. We wrześniu 2022 roku Jan Englert przyjechał aby odebrać nagrodę i wystąpić w „Kwiatach Polskich” wraz z żoną, aktorką Beatą Ścibakówną. Laureatami w roku 2022 zostali Katarzyna Smiechowicz i Marek Probosz, zamieszkali w Kalifornii i występujący w obu krajach. Prezentacja nagrody Modjeska Prize za rok 2023 odbyła się w Polsce w 2024 r. a laureatem został Janusz Gajos. Za r. 2024 Nagrodę otrzymali Danuta Stenka i Piotr Adamczyk. Ponieważ Modjeska Prize (Nagroda im. Heleny Modrzejewskiej) jest przeznaczona tylko dla aktorek i aktorów, Zarząd zdecydował, aby ustanowić drugą nagrodę za całokształt osiągnięć filmowców i ludzi teatru – reżyserów, scenarzystów, pisarzy, operatorów, kompozytorów, i in. Nowe Złote Nagrody w 2024 roku otrzymali ex aequo reżyserzy filmowi Jacek Bromski i Jerzy Antczak, nominowani przez Wiceprezes Smiechowicz. Nagroda nie bedzie jednak prezentowana dorocznie. Gratulacje dla trzech laureatow!

O KLUBIE IM. MODRZEJEWSKIEJ: ​Zało​żony w 1971 roku przez aktora-re​żysera-dziennikarza Leonidasa Dudarew-Ossetyńskiego (1910-1989), dw​óch kompozytor​ów (Stefan Pasternacki i Wacław Gaziński) oraz Eleanorę Domachowsk​ą, Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej obchodził w 2021 roku swoje 50-lecie. Klub jest organizacją charytatywna i apolityczn​ą, dedykowaną promocji polskiego dziedzictwa kulturalnego, oraz nauki i sztuki polskiej w Kalifornii. Jako organizacja charytatywna typu 501(c)(3), z zatwierdzonym przez IRS numerem EIN 20-3491956, Klub jest sponsorem wydarzeń kulturalnych w Los Angeles i okolicach. Wydarzenia Klubu sa otwarte dla szerokiej publiczności. Finansowany dochodami ze składek członkowskich oraz indywidualnych donacji, Klub organizuje spotkania z artystami i naukowcami, zapraszając wykładowc​ów z Polski, oraz prezentuje publiczne koncerty, pokazy, wykłady, wystawy, przedstawienia teatralne i filmy.

Prezentacja Złotej Nagrody dla Prof. Brauna była ostatnim projektem Dr Mai Trochimczyk jako Prezes Klubu im. Heleny Modrzejewskiej. Zakończyła tę pracę wolontariusza po 9.5 roku prowadzenia Klubu przez zawieruchę pandemii i wiele zmian w polityce kulturalnej Polski i USA. Stworzyła Nagrody im. Modrzejewskiej, wydała dwa tomy o historii Klubu, redagowała dwa blogi (ponad 220 tysięcy czytelników) i doprowadziła do rehabilitacji założyciela, który odzyskał tytuł Honorowego Prezesa w 2024 r. a niesłusznie został usunięty z Klubu w 1981 r. W ostatnich trzech latach pracy, pomagaly Dr Trochimczyk w tej roli Panie Beata Czajkowska jako Sekretarz, Anna Sadowska jako Skarbnik i Katarzyna Śmiechowicz jako Wiceprezes.

W okresie od 1 czerwca do 5 wrzesnia 2025 r. Prezesem interim Klubu Kultury im. Heleny Modrzejewskiej byla Jolanta Zych, a w dniu 6 wrzesnia Katarzyna Śmiechowicz zostala wybrana jako nowy Prezes Klubu na nastepna dwu-letnia kadencje. W zarzadzie znalazly sie ponownie same panie: Danuta ŻUCHOWSKA jako Skarbnik, Krystyna Bartkowska DDS jako Wiceprezes, Ewa Kolakowska jako Sekretarz i Anna Zalewska oraz Anna Dudek-Dąbrowska DDS jako członkinie Zarządu.

Podczas Walnego Zebrania we wrześniu 2025 r. następujący działacze Klubu otrzymali tytuły Członków Honorowych (“Distinguished”) — były Prezes w latach 2013-28 Andrew Z. Dowen; była Skarbnik przez wiele kadencji do 2018 r. Donna Żuchowska; była Wiceprezes w latach 2013-18, Krystyna Bartkowska DDS; aktywni czlonkowie klubu często udzielający domu na spotkania klubowe, Państwo Helena i Stanley Kolodziey, oraz była prezes w latach 2010-12 i 2018-25, autorka/redaktor dwóch książek o historii Klubu, Dr Maja Trochimczyk.

Informacje: modjeska.org | modrzejewska.org i blogi

KlubModrzejewskiej.blogspot.com oraz ModjeskaClub.Blogspot.com.

Dr. Maja Trochimczyk, 818 384 8944, Maja@MoonrisePress.com