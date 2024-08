Home Moviemakers of Polish Ancestry Needed!

August 8, 2024

HAVE YOU EVER SHOT HOME MOVIES?

Agata Zborowska, an assistant professor at the University of Warsaw and a research scholar at the University of Chicago, is working on a project on home movies and related stories of Polish Chicago. The project aims to tell the lesser-known story of the Polish community in Chicago by giving voice to their members and focusing not on official history but on the everyday life of the Polish diaspora. She is looking for Poles and Polish Americans in Chicago who shot home movies on 16mm, 8mm, VHS, Hi8, Beta and other analog formats.

Did you family emigrate to the U.S. from Poland? Do you know someone who shot home movies and identifies as Polish or Polish-American or has Polish ancestry?

If you have home movies in your private archives, please contact Agata Zborowska by email at azborowska@uchicago.edu or call at 872-300-3459. For more information, visit her project website: www.not-so-ordinary.us

Filmy domowe i polskie Chicago – zaproszenie do projektu CZY KRĘCIŁEŚ KIEDYŚ FILMY DOMOWE? Dr Agata Zborowska, historyczka i kulturoznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie badaczka na University of Chicago, pracuje nad projektem poświęconym filmom domowym i związanym z nimi historiom polskiego Chicago. Projekt ma na celu opowiedzenie mniej znanej historii polskiej społeczności w Chicago poprzez oddanie głosu jej członkom i skupienie nie na oficjalnej historii, ale na codziennym życiu polskiej diaspory. Agata Zborowska poszukuje Polaków i osób polskiego pochodzenia z Chicago, które nakręciły filmy domowe na taśmach 16mm, 8mm, kasetach VHS, Hi8, Beta oraz innych analogowych formatach. Jeżeli mają Państwo w swoich archiwach filmy domowe, prosimy o kontakt z Agatą Zborowską mailowo azborowska@uchicago.edu lub telefonicznie 872-300-3459. Więcej informacji na stronie projektu: www.not-so-ordinary.us