Annual Pulaski Day Parade Set For Sun. Oct. 5th In NYC

The 88th Annual Pulaski Day Parade set for Sunday, October 5th, 2025 in NYC

New York, NY – New York City’s Fifth Avenue will close Sunday, October 05th, 2025, from 12:00 Noon to 6:00 PM as Polish-Americans and Poles join together in honor of Brigadier General Casimir Pulaski, hero of the American Revolutionary War who died at the battle of Savannah Georgia in October 1779. The parade will step off from Fifth Avenue at 39th Street at 12:30 PM with the Honor Guard of the New York City Police and Fire Departments leading the way up 5th Avenue to 54th Street.

The Pulaski Parade Banquet this year will be held on Friday, September 05th, 2025 at 6:30 PM at The Venetian in Garfield, NJ. The theme of the 88th Pulaski Day Parade in New York City is: “1000th Anniversary of the Polish Kingdom”. The Honorable Arkadiusz “Eric” Baginski of New Jersey is the 2025 Grand Marshal of the Quad-state Pulaski Parade and he will lead the contingents of the states of New Jersey, New York, Connecticut, Pennsylvania and surrounding areas up Fifth Avenue. He invites all to attend the Parade and all of the events in honor of the Polish born American Revolutionary General hero.

Our Mass will be held at St. Patrick’s Cathedral on October 05th, 2025 at 9:00 AM with Most Reverend Bishop Witold Mroziewski, J.C.D., D.D., Auxiliary Bishop of the Diocese of Brooklyn as the MainCelebrant followed by our annual breakfast at 10:30 AM at the 3 West Club on West 51st Street.

“The Pulaski Day Parade has been celebrated on Fifth Avenue since 1937 and is the second longest active parade in New York City history and marches rain or sun”, said The General Pulaski Memorial ParadeCommittee President Richard D. Zawisny.

For further information, please use www.pulaskiparade.org.

Nowojorska Piąta Aleja ponownie zostanie zamknięta dla ruchu publicznego. W tym roku piątego października od 12:00 do 18:00 serce Manhattanu będzie biło w rytm Mazurka Dąbrowskiego. Polonia wspólnie odda hołd Generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu, bohaterowi Rewolucji Amerykańskiej, który zginął w bitwie pod Savannah w Georgia w październiku 1779 roku. Parada ruszy od skrzyżowania Piątej Alei z 39th Street o 12:30 i przemaszeruje na czele z Gwardią Honorową Nowojorskiej Policji i Straży Pożarnej, która poprowadzi Paradę do skrzyżowania z 54th Street.

Bankiet Parady Pułaskiego odbędzie się w piątek, 5 września o godzinie 18:30 w Venetian (546 River Drive, Garfield, NJ). Do tańca grać będzie zespół Magdaleny Baldych, Simone Band. W sprawie rezerwacji prosimy kontaktować się z Piotrem Praszkowicz 917-567-9387, e-mail: pulaskibanquet@gmail.com

“1000 Rocznica Powstania Królestwa Polskiego” to hasło przewodnie tegorocznej 88 Parady Pułaskiego w Nowym Jorku.

Pan Arkadiusz „Eric” Baginski ze stanu New Jersey jest Głównym Marszałkiem Parady Pułaskiego 2025, która zgromadzi Polonię ze stanów Nowy Jork, New Jersey, Connecticut, Pennsylvanii i okolic. Główny Marszałek 88 Parady Pułaskiego będzie miał zaszczyt poprowadzić Polonię wzdłuż Piątej Alei w centrum Manhattanu. Zaprasza on wszystkich, którzy posiadają polskie korzenie bądź są zwolennikami polskiej kultury, aby licznie przybyli na paradę oraz wszystkie wydarzenia związane z uhonorowaniem wielkiego Polaka-Amerykanina, Generała Kazimierza Pułaskiego.

Prezydent komitetu Parady Pułaskiego Richard D. Zawisny z dumą ogłasza, że 5 października o godz. 9:00 rano odbędzie się msza św. koncelebrowana, której przewodził będzie Ks. Biskup Witold Mroziewski, Biskup pomocniczy diecezji Brooklinskiej. Msza odbędzie się jak co roku w Katedrze Świętego Patryka, znajdującej się na skrzyżowaniu Piątej Alei z 50th Street.

Śniadanie nastąpi po mszy św. o 10:30 rano w 3 West Club pod adresem: 3 W 51th Street. W sprawie informacji i rezerwacji należy skontaktować się z Davidem M. Kopala (908) 265 8165, e-mail: dmkpulaski@gmail.com

Od 1937 roku Parada Pułaskiego maszeruje Piątą Aleją w pierwszą niedzielę października. Jest drugą, najdłuższą, aktywną paradą w historii Nowego Jorku i odbywa się co roku, bez względu na pogodę.

Na stronie internetowej www.pulaskiparade.org. można znaleźć więcej informacji.