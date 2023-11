Prepare for Christmas With The PMA!

PostEagle

PostEagle November 15, 2023

November 15, 2023 Featured, Uncategorized

Featured, Uncategorized 0 Comments

Christmas Ornaments Workshop & Gift Shop Sale

ILLINOIS – The Polish Museum of America will offer its annual Christmas workshop on the art of ornament making with several instructors on Saturday, December 9, 2023, at 10am-12pm.

Workshop fee – $10 per person (includes Museum tour, day of workshop only). All ages are welcome; children must be accompanied by an adult for the duration.

Please submit payment and reservation no later than December 7 to: PMA Christmas Workshop, 984 N. Milwaukee Ave., Chicago, IL 60642 or PMA@PolishMuseumOfAmerica.org

Checks should be made payable to: Polish Museum of America.

PayPal & credit card payment also accepted.

Christmas Ornaments Workshop & Gift Shop Sale | PMA (polishmuseumofamerica.org)

W sobotę, 9 grudnia 2023 r., o godzinie 10-12, Muzeum Polskie w Ameryce zaprasza na warsztaty świąteczne sztuki tworzenia ozdób choinkowych z zaprzyjaźnionymi instruktorami.

Opłata za warsztaty – $10 od osoby (zawiera bezpłatne zwiedzanie Muzeum tylko w dniu warsztatów).

Mile widziane osoby w każdym wieku; dzieciom musi towarzyszyć osoba dorosła.

Wpłatę i rezerwację prosimy przesyłać najpóźniej do 7 grudnia pod adres: PMA Christmas Workshop, 984 N. Milwaukee Ave., Chicago, IL 60642 lub PMA@PolishMuseumOfAmerica.org

Czeki należy wystawić na: Polish Museum of America.

Akceptowane są również płatności PayPal i kartą kredytową.

Christmas Ornaments Workshop & Gift Shop Sale | PMA (polishmuseumofamerica.org)